Pambili ng ham at keso iaayuda sa mga binagyo-DepEd

Nanindigan ang Department of Education (DepEd) na walang naganap o magaganap na bidding para sa supply and delivery ng ham and cheese na kung saan ang pondo ay nakalaan na para sa pagtulong ng ahensya sa nasalanta ng bagyong Rolly at Ulysses at ang ayuda para sa mga guro na nagkasakit ng coronavirus disease (Covid-19).

Nilinaw ni DepEd Public Affairs Service chief June Arvin Gudoy na kanselado ang bidding para bigyang daan ang pagtulong at pag-asikaso sa mga guro ngayong panahon ng pandemic na kung saan ang isyu ay ginawa lamang noong 2019 para sa mga empleyado ng ahensya.

“The call for bidding has been cancelled. It was regular procurement but it is inappropriate at this time when our employees are severely affected by recent disasters. We have since reallocated the funds for the needs of those affected by typhoons Rolly and Ulysses and the ongoing Covid-19 effort for our employees,” ayon kay Gudoy.

Nakalaan din ang pondo para sa pagtulong sa mga guro at mag-aaral na nasa regional and division offices na kung saan ay umiikot ang Undersecretaries for Field Operations and Administration para personal na ma-monitor ang nararapat na pangangailangan ng mga guro at mag-aaral.

Samantala, ikinatuwa naman ng grupo ng Teacher’s Dignity Coalition ang ginawang hakbang ng DepEd para sa pagpa-priority ng programa at naging timing ang pagkakansela ng bidding para bigyang daan ang nasalanta ng nagdaang bagyo. (Vick Aquino)