Pambayad utang! BBM inurot na ibenta ang NAIA

Ang pagbebenta ng mga asset ang nakikita ni House Committe on ways and means chair Rep. Joey Salceda na maaring gamiting pambayad utang ng Pilipinas.

Dahil dito, hinikayat ng kongresista ang papasok na administrasyon ni presumptive President Ferdinand Marcos Jr. na ibenta ang mga public asset kabilang ang Ninoy Aquino International Airport (NAIA) at ilang bahagi ng Manila Bay para makalikom ng tinatayang P500 bilyon na maaring gamiting pambayad utang.

Tinukoy ni Salceda na mamanahin ng papasok na administrasyon ang debt stock na P13 trillion hanggang nitong buwan ng Marso.

Ayon kay Salceda, kapag hindi umano isapribado o ibenta ang mga public assets ay mapipilitan ang pamahalaan na alisin ang ibinibigay nitong value-added tax (VAT) exemptions na makakaapekto sa mga vulnerable sector.

“By taking away VAT exemptions, the government stands to gain up to P600 billion that it can use for debt payments in the next five years,”ayon kay Salceda.

Ngunit nabahala ang solon na kapag nangyari ito tiyak aaray ang mga lobby group na mawawalan ng kanilang tax privileges. (Eralyn Prado)