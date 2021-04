Pambansang Buwan ng Panitikan: Tuloy na tuloy ang pagdiriwang

Walang makakapigil sa ika-pitong taong selebrasyon ng Pambansang Buwan ng Panitikan!

Ang pagdiriwang ngayong taon ay may temang “Limandaang Taon ng Pagsulat sa Kalibutang Filipino” na kasabay ng pagdiriwang ng ika-500 taon ng Kristiyanismo sa Pilipinas ay naglalayong i-highlight ang pagiging malaking bahagi ng makasaysayang pangyayaring ito sa kultura at sining ng bansa, lalo na sa panitikan.

Ang selebrasyon ngayong buong Abril ay nasa pamumuno ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining o National Commission for Culture and the Arts (NCCA) sa pakikipagtulungan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) at the National Book Development Board (NBDB).

ba’t ibang programa ang inihanda para isagawa sa buong buwan ang Abril. Ang Araw ni Balagtas na hudyat ng simula ng pagdiriwang ay nagkaroon ng virtual na programa noong ika-2 ng Abril sa Orion, Bataan.

Noong ika-5 ng Abril, inilunsad ng KWF unang bahagi ng online webinar series na tumatalakay sa kaugnayan ng local na panitikan at kasaysayan, ang “Wikang Katutubo: Wika ng Dekolonisasyon” kasama ang anthropologist na si Dr. Alicia Magos mula sa University of the Philippines Visayas. Ang sumunod na webinar ay noong ika-12 ng Abril na pinamagatang “Mulang Babaylan hanggang kay Darna at ang Di-Matapos-tapos na Pakikibaka ng mga Filipina” kasama si Dr. Raquel Buban ng De La Salle University (DLSU); 19 “Kasaysayan: Batis ng Panitikan” kasama si Dr. Lhai Taylan of DLSU; at 26 “Pagsasalin mulang Wikang Katutubo Tungong Filipino bilang Kultural na Dekolonisasyon at Pagsasa-Filipino ng Filipino” kasama ang Ilokano language at culture expert, Dr. Leo Tejano.

Upang mas mapalawig ang oral forms and traditions ng bansa, ay muling isinagawa ang Timpalak Florentino H. Hornedo: Ang Paglikha at Pag-awit ng Laji (Bersiyong Onlayn),” isang timpalak na ekslusibong isinasagawa sa Batanes na layong maghikayat na lumikha at umawit ng tradisyunal na panitikang Ivatan, ang laji. Ang timpalak ay binuksan noong ika-31 ng Marso at nakatakdang isagawa ang paggawad sa mga nanalo sa ika-26 ng Abril

Sa kabilang banda, dalawang bagong timpalak ang isinagawa noong ika-5 ng Abril upang i-highlight ang balitaw sa Bisaya at leleng sa Mindanao. “Timpalak Leleng” ay para sa mga estudyante sa hayskul mula Region IX (Zamboanga Peninsula) habang ang “Timpalak Balitaw” ay para sa mga estudyante sa kolehiyo mula Region VI (Cebu, Bohol, Negros Oriental, and Siquijor). Ang awarding ay gaganapin sa ika-28 at 29 ng Abril.

Noong ika-7 ng Abril, ang Unyon ng mga Manunulat ng Pilipinas (UMPIL) ay isinagawa ang “UMPILan sa Facebook Live!,” ang unang lecture series tungkol sa kaugnayan ng Kristiyanismo sa panitikang Filipino. Ang mga susunod na episode ay gaganapin sa lahat ng Sabado ng Abril. Ang mga speaker ay sina Fr. Jose Mario Francisco SJ at Leo Zafra; Dr. Alicia Magos at Dr. Allan Derain; Dr. Agnes Brazal at Dr. Jayeel Cornelio; at Dr. Nerissa Balce at Dr. Jovito Cariño.

Inilunsad din noong ika-9 ng Abril ang aklat na “4Ps (Pitong Pantig, Pintig at Pagitan)” sa pamamagitan ng The Tanaga Writing Project ng Linangan sa Imahen, Retorika at Anyo Inc. (LIRA) at Savage Mind Bookshop.

Ginanap nung ika-14 at 15 ng Abril, ang University of St. La Salle (USLS) sa tulong ng Bienvenido N. Santos Creative Writing Center at NCCA ay ilulunsad ang 20th Iyas Creative Writing Workshop kung saan binibigyan ng gawad ng labingdalawang manunulat mula iba’t ibang bahagi ng bansa sa mga kategoryang fiction, poetry, at drama, at sa mga wikang Ingles, Filipino, Cebuano, at Hiligaynon. Ito ay gaganapin tuwing Miyerkoles at Huwebes ng buong buwan ng Abril hanggang ika-6 ng Mayo.

Sa pagpapatuloy ng taunang tradisyon na alalahanin ang natatanging kontribusyon ng mga Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan, ang National Committee on Literary Arts (NCLA) ay maglulunsad ng online “Reading the National Artists for Literature Series,” na nakatuon sa mga likha nina Carlos P. Romulo (sa pakikipagtulungan ng University of the Philippines – Baguio) at Jose Garcia Villa (sa pakikipagtulungan ng Ateneo de Manila University School of Humanities) sa ika-16 at 23 ng Abril. Si Dr. Jose Dalisay Jr., Professor Emeritus ng UP Diliman Dept. of English ang mangunguna sa usapan tungkol sa likha ni Carlos P. Romulo, samantalang si Dr. Jonathan Chua, Dean ng School of Humanities ng Ateneo de Manila kay Jose Garcia Villa.

Isang symposium naman ang ihahanda sa ika-24 ng Abril para sa mga likha ng award-winning playwright and writer na Dr. Isagani Cruz sa pagtutulungan ng De La Salle University at Bienvenido N. Santos Creative Writing Center. Tampok sa symposium na pinamagatang “Isagani R. Cruz: A Beautiful Mind” sina Dr. Ronald Baytan, Dr. Isidoro Cruz, Dr. Shirley Lua, at Dr. John Iremil Teodoro.

Sa pagtatapos ng pagdiriwang, isasagawa ang Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas, Benitez at Bucaneg ng UMPIL, isang taunang awarding ceremony na nagbibigay pagkilala sa mga likha ng mga indibidwal, manunulat, at iskolar tungkol sa sa Philippine literature. Ang gawad ay gaganapin sa ika-30 ng Abril. Ang mga tatanggap ng pagkilala ay sina Albert Alejo, SJ (Poetry and Translation in Filipino); Joel David (Film Criticism in English); Patrick Flores (Art Criticism in English); Luisa Igloria (Poetry in English); Michael Obenieta (Poetry in Cebuano); Bibeth Orteza (Screenplay); at Jessica Zafra (Fiction and Essay in English). Bukod dito, tatanggap si Dr. Lily Rose Tope ng UP Diliman ng Gawad Paz Marquez Benitez habang ang Communication Foundation for Asia ay ang tatanggap ng Gawad Pedro Bucaneg.

Ang iba pang programa ng NLM ay ang 12th Philippine International Literary Festival (PILF) ng NBDB.

Ang selebrasyon ng National Literature Month ay alinsunod sa Presidential Proclamation 968 na nilagdaan noong 2015 na layong palawigin at pangalagaan ang mga historical at cultural heritage ng bansa sa pamamagitan ng panitikan.