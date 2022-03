Pambansang bike caravan kinasa para sa eco-friendly kampanya

Mahigit 2,100 siklista ang sumali sa “1-4-Alan Peter Cayetano Bike Caravan” bilang pagpapakita ng suporta kay dating House Speaker Alan Peter Cayetano na tumatakbong Senador.

Umabot sa 87 samahan ng mga siklista ang lumahok sa magkakasabay na bike caravan sa 14 lungsod at bayan sa buong bansa, kabilang ang mga lungsod ng Maynila at Marikina sa Metro Manila, at sa Vigan, Baguio, Urdaneta at Legazpi sa ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao.

Karamihan sa mga lugar na ito ay na¬ging benepisyaryo ng programang Sampung Libong Pag-asa at Sari-Saring Pag-asa ni Cayetano noong kasagsagan ng pandemya.

Bumuhos naman ang papuri at pasasalamat mula sa mga lokal na lider sa mga lugar na pinagdausan ng bike caravan.

Bilang kauna-unahang kandidatong magsasagawa ng ganitong uri ng pangangampanya, sinabi ni Cayetano na hindi siya magsasagawa ng mga motorcade dahil maaksaya ito sa gasolina at nakadadag¬dag pa sa polusyon.