Pamatay sa e-sabong! Mga sabungan buksan na

Ngayong nasa alert level 1 na ang Metro Manila at 38 iba pang lugar sa bansa ay iminungkahi ni Senador Francis Tolentino sa mga lokal na pamahalaan na payagan nang magbukas ang mga sabungan sa bansa.

“As vice mayors, kayo po at ang inyong sanggunian ang nag-iisyu ng permit para sa sabong. Pero sa lokal, wala po kayong participation sa issuance (ng permit) sa e-sabong. Question: With almost the entire country under alert level 1, can the vice mayors—Sangguniang Pambayan, Sangguniang Panglunsod—now issue a resumption license to all cockpits nationwide? Siguro po iyan ang tatanu¬ngin natin sa IATF,” pahayag ni Tolentino sa national convention ng Vice Mayor’s League sa Hotel Sofitel.

Ayon kay Tolentino, kung unti-unti nang bubuksan ang mga sabungan, mababawasan ng pagkakakulong ng ilan sa e-sabong o online cockfighting.

“I raise this issue, because if you will now allow the operations of your local cockpits, at hindi po tupada kundi po sabungan, it will do away with operations little by little of online sabong, which has had deleterious effects on our society right now,” diin ni Tolentino, miyembro ng Senate committee on public order na nag-iimbestiga sa nawawalang 31 sabungero.

Samantala, nais ng mga senador na ilipat ang kapangyarihan na mag-isyu ng lisensiya ng online cockfighting o e-sabong sa Kongreso mula sa Philippine Amusement Gaming Corporation (Pagcor).

Ayon kay Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa, isa aniya ito sarekomendasyon na pinag-aaralan ng Senado nang sa gayon ay maging maayos ang pagkontrol sa e-sabong sa bansa.

“Iyon nga ang pinag-uusapan na kung puwedeng tanggalin sa Pagcor ‘yong power na mag-isyu na lisensiya at ito ay hahawakan na ng Kongreso, through legislative franchise,” sabi ni Dela Rosa sa panayam sa dzBB. (Dindo Matining)