Pamana-Lucio Co water deal supalpal

Tataas umano ang babayaran sa tubig ng mga taga-Talavera, Nueva Ecija kapag natuloy ang planong joint venture agreement sa pagitan ng Talavera Water District (TWD) at Pamana Water Corp.

Dinala ni Nueva Ecija Rep. Estrellita Suansing ang isyu sa Kamara sa pamamagitan ng isang privilege speech na pinaimbestigahan sa House Committee on Government Enterprises and Privatization.

Ayon kay Suansing wala itong nakitang dahilan para pumasok sa joint venture ang TWD dahil maganda ang serbisyong naibibigay nito at kumikita.

“Kaya aming ipinagtataka kung bakit nagkakaroon ng planong isapribado ang TWD dahil mukha namang walang problema sa operasyon nito,” sabi ni Suansing.

Bukod sa inaasahang pagtaas ng bayarin sa tubig, sinabi ni Suansing na maaaring magresulta ito sa tanggalan ng mga empleyado dahil sa ipatutupad na restructuring sa kompanya.

“Nais itong ipasailalim ng bayan ng Talavera sa Pamana Water Corporation na pagmamay-ari ng negosyanteng si Lucio Co,” dagdag pa ni Suansing. “Dahil paghahanap ng kita ang pangunahing layunin ng mga pribadong kompanya tulad ng Pamana Water Corporation at dahil hindi na kontrolado ng gobyerno ang presyo ng tubig maaaring tumaas ang water service fees sa buong Talavera.”

“Kung maglalagay na ng capitalization, makina o karagdagang empleyado dahil mas mataas ang kanilang suweldo ang mangyayari po ang assumption ko lang po dito… ‘yong dati po na ginagamit na 25 cubic meters na dating babayaran lamang ay P250 ay magiging P553.55 per month na po,” ani pa ni Suansing.

Nagpahayag din ng pagtutol sa joint venture si TWD General Manager Leandro Lacsama.

“Sa ngayon po hindi po kailangan (pumasok sa joint venture)… may kakayanan po ang Talavera Water District, mayroon pong mga reklamo pero hindi po ganoon karami na nagrereklamo at nasosolusyunan naman ng Water District, na-cover na po ng Talavera Water District ang halos buong Talavera at halos lahat po ng pinapagawa nito ay galing sa pondo ng Talavera,” sabi ni Lacsamana.

Itinanggi naman ni Talavera Mayor Nerivi Martinez na may kinalaman ito sa planong joint venture.

Iginiit naman ni TWD Board of Directors chairperson Jaime San Pedro na wala pang joint venture.

“We would like to reiterate that the passed and signed Board resolution was only for the purpose of the proponents to conduct feasibility study,” wika ni San Pedro.

Sa pagdinig noong Abril 8, sinabi naman ni Jean Macaspac, Business Development head ng Pamana, na mayroong sapat na kakayanan ang kanilang kompanya sa distribusyon ng tubig.

Sa pagtatapos ng pagdinig ay inaprubahan ng komite ang paggawa ng resolusyon upang ipatigil ang lahat ng nakabinbing joint venture agreements ng lahat ng water district habang sinusuri pa ito ng Local Water Utility Administration at iba pang ahensiya ng gobyerno. (Billy Begas)