Pamalit sa alkohol: Gasolina, diesel pang-disinfect

Kakaiba ang naging suhestiyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na pamalit na disinfectant kontra sa COVID-19.

Sa meeting ng Pangulo sa Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Disease, giniit nito na pwedeng gamitin ang gasolina at diesel para magsilbing disinfectant para maiwasan ang new coronavirus.

“Iyong wala, ibabad mo ng gasolina o diesel, p*t*ngina COVID na ‘yan. Hindi uubra ‘yan diyan. Totoo. Kung wala kayo — if you want to disinfect, maghanap ka ng gasolina. Ibabad mo lang iyong kamay mo. Layo mo lang kay baka — huwag sa loob ng bahay ninyo,” pakli ni Duterte.

Dati na itong sinabi ng Pangulo noong Abril, na pinabulaanan ng fact-checking website na FactRakers, na sinabing delikadong gamiting disinfectant ang gasolina base sa United States Centers for Disease Control and Prevention dahil magdudulot ito ng ilang sakit sa balat tulad ng dermatitis, sugat, at prone pa sa sunog.

Saad pa sa report, bagama’t mayroong ethanol ang gasolina, na prime component din ng alcohol, iba naman umano ang nakahalong ethanol dito at hindi papasa sa pharmaceutical grade.