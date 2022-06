Palusot ni Ressa binasura! SEC: Rappler ikandado na

Ipatutupad na ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang pagbabasura ng certificates of incorporation ng Rappler Inc. at ng Rappler Holdings Corp.

Sa kautusang inilabas ng SEC Commission en banc nitong June 28, 2022, sinabi ng SEC en banc na napagtanto na ng Court of Appeals na nilabag ng Rappler ang Saligang Batas at iba pang mga batas na nagbabawal sa mga dayuhan na magkaroon ng pag-aari sa mass media at hindi dapat palusutin ang Rappler porke’t idinonate na ang shares ng dayuhan sa mga Pinoy dahil krimen ang ginawa nito.

“Rappler cannot be allowed to go scot-free by the simple expedient waiver and/or a donation, for what is otherwise a criminal offense,” sabi sa kautusan ng SEC en banc sa kompanyang pinamumunuan ni Maria Ressa.

Anila, napakaseryoso at napakabigat ng ginawa ng Rappler dahil ang Saligang Batas o ang Konstitusyon na mismo ang nilabag nito.

Paliwanag pa nila, mahalaga ang pagbabawal sa dayuhan na magkaroon ng pag-aari sa mass media para hindi maimpluwensiyahan ng mga dayuhan ang pananaw at pag-iisip ng mga tao. Kapag nangyari ito, magkakaroon ang mga dayuhan ng kapangyarihang ikontrol ang pag-iisip ng mga tao, pati na ang kanilang mga sentimiyento.

Sa Estados Unidos, halimbawa, naging malaking isyu ang bintang na panghihimasok ng Russia sa kanilang halalan at ang paggamit nito ng mga troll farms para impluwensiyahan ang kalalabasan ng halalan doon.

Sabi ng SEC en banc, mapagsisilibihan ang interes ng publiko kung tutuluyan ang pagbabasura ng certificates of incorporation ng Rappler at Rappler Holdings Inc. dahil ipinatutupad lamang nito ang patakaran na dapat inirirespeto at sinusunod ang Saligang Batas na pinapanaligan dapat ng bawat Pilipino.

Noong January 11, 2018 ay sinabi na ng SEC en banc na nilabag ng Rappler and Saligang Batas nang mag-isyu ito ng Philippine Depository Receipts sa Omidyar Network, isang dayuhang organisasyon. Ang PDR ang nagbigay ng control sa Omidyar sa Rappler at nilabag nito ang probisyon ng Konstitusyon na nagbabawal na magkaroon ang dayuhan ng control sa mass media.

Ayon sa SEC en banc, hindi dapat hinahayaan ang paglabag sa batas para lang mapalaki ang mga negosyo. Hindi anila dapat kinukunsinti ang mga lumalabag sa batas na napipilitan na lang ayusin ang kanilang ginawang pagkakamali dahil maaari itong magsilbing halimbawa na gagayahin ng iba.

“Compliance with the Constitution and the laws cannot be disregarded to further business interests. To rule otherwise would be to condone a blatant violation of the laws of the land, create a dangerous precedent, and worse, a “violate now, cure later” culture where mass media entities who violate the nationality restriction provisions of the Constitution are effectively accorded a preferential treatment than those that have religiously complied with the same requirement,” ayon pa sa SEC. (Eileen Mencias)