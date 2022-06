Palusot ni Duque binoldyak

Niresbakan ng grupo ng pribadong ospital ang Department of Health (DOH) na ginagamit diumano ang Commission on Audit (COA) bilang palusot sa isyu ng mga benepisyo para sa health workers na may ilang buwan nang hindi ibinibigay.

Reaksiyon ito ng Private Hospitals Association of the Philippines Inc. (PHAPI) makaraang utusan ng DOH ang mga health facility na magsumite ng kanilang liquidation report bilang kondisyon para ilabas ang naantalang mga benepisyo para sa One COVID-19 Allowance ng mga personnel at health worker sa pampubliko at pribadong ospital.

“DOH must stop using the Commission on Audit (COA) as an excuse for its late distribution of the One COVID-19 Allowance of personnel and health workers in public and private hospitals. Parang ginagawa na nilang excuse ngayon ang COA because of the discrepancies samantalang sabi nila… they have already downloaded the amount to different CHDs (DOH Centers for Health Development) in different regions,” pahayag ni Dr. Rene Jose de Grano, presidente ng PHAPI, sa panayam ng CNN Philippines.

Aniya, tila kakaiba para sa gobyerno na humingi ng liquidation report mula sa mga ospital upang ilabas ang mga allowance maliban kung sinadya umano ng DOH na humiling para sa magkaibang requirement.

“We’re wondering, nasaan na ang pera? Kasi from the different regions, nawala na sa different provinces, sa mga hospitals,” giit ni De Grano.

Pinalilinaw din nito kung ano ang ibig sabihin ng DOH ng liquidation.

“If I received the total amount and I signed for it, `yon ba ang tinatawag nilang liquidation? Or do they need the payroll list?” tanong ni De Grano.

Inilahad pa ni De Grano nang huli silang magkausap ni DOH Undersecretary at COVID treatment czar Leopoldo Vega ay hindi naman ito nagtanong ng anumang liquidation report bukod sa listahan ng mga ospital. Kung kaya’t hihilingin umano niya ay Vega na linawin ang nasabing `demand’ ng DOH kapalit ng paglalabas ng benepisyo ng mga health worker.

Sa isang panayam sa telebisyon noong Huwebes, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na kailangan magsumite ng liquidation report ang mga ospital para maibigay ang COVID allowance ng kanilang mga health worker.

Nabatid na nasa 120,000 health worker ang hindi pa nakakatanggap ng kanilang COVID allowance.

“Kapag na-liquidate nila, sabi ko nga kahit partial liquidation puwede na. Kailangan talaga may liquidation. Otherwise, ang DOH will be liable, and it will be a subject of a COA [Commission on Audit] observation and a possible disallowance,” sabi ni Duque.

Napag-alaman na sa ilalim ng One COVID-19 allowance, ang mga health worker na nasa kategorya ng high risk ay tatanggap ng P9,000 kada buwan, P6,000 sa moderate risk at P3,000 sa low risk. (Dolly Cabreza)