‘PaluChot’ Reyes pinalalayas sa Gilas

HINDI matanggap ng mga basketball enthusiast at mga netizen ang “palusot” ni Gilas Pilipinas head coach Chot Reyes sa dahilan ng pagkabigo na makapasok sa quarterfinal round ng 2022 FIBA Asia Cup.

Ikinumpara ng mga netizen ang kasalukuyang lineup ni Reyes, na ayon sa kanyan ay “very young team”, sa dating koponan ng Gilas na hinawakan ni coach Tab Baldwin.

“Palusot ka talaga, sila din ‘yung tumalo sa Korea nang dalawang beses na ang coach ay si coach Tab,” ayon sa komento ng isang netizen.

“Gilas is a young team also when they fought Korea and Serbia too. Systematic vs. bara-bara. We are back to zero bcoz of you kotz choke “banchot” reyes. #realtalk”, ayon pa sa isang komento.

Bukod sa mga nasabing komento, may isang netizen pa ang nagsabi na dapat umano ay bumaba na sa kanyang puwesto si Reyes bilang head coach ng Gilas.

“Maybe instead of more “Paluchot” Mr. Reyes must know by now that he has to let go,” ayon sa netizen.

Nauna dito ay nagpahayag si Reyes na target niya makapasok ang Gilas kahit man lamang sa top 8 ng nasabing kompetisyon, na hindi natupad dahil sa pagkabigo sa playoff kontra Japan, 102-81, kamakalawa ng gabi. (Annie Abad)