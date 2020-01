Palpak nga serbisyo! PLDT horror story mikatap sa socmed

Giulan og reklamo ang telecommunications giant nga PLDT human wala ma hatagig solusyun ang reklamo sa ilang mga customer og mas gipili nga ipublikar ang mga gireklamo tungod kay wala malipay sa customer service sa maong telco company.

Nagsugod kini sa serye sa tweet ni @pinoymommy noong Enero 25 diin gireklamo niya ang walo ka linya sa ilang hospital ug hotel nga wala mo function sa milabay nga upat ka adlaw.

“YOU’RE ASKING ME FOR ADDITIONAL INFO TO VERIFY IF THE ACCOUNTS ARE LEGIT!! NYETA, WOULD I BE ABLE TO GIVE YOU ALL 8 BILLINGS IF I DIDN’T HAVE THEM?!? SA TINDI NG PROBLEMANG BINIGAY NINYO SA AMIN, MAIISIP KO PA BANG MANLOKO?!?” ayon sa netizen.

Matud pa niini, nga gusto niyang mosulod ang Dito Telecommunity, ang ikatulong telco sa ‘Pinas, aron mahumong na ang pagpangabuso sa PLDT.

Gikalagot usab niini tunhod kay hospital ang naigo sa dili maayong serbisyo sa PLDT, nga matud pa sa usa ka netizen nga kinahanglan nga lig-on ang linya sa komunikasyon tungod sa hulga sa novel coronavirus.

“Did you say hospital? Downed phone lines while the threat of coronavirus lurks?” matud ni @turovalencia.

“ISA SA MGA AFFECTED NITO IS OUR HOSPITAL!! PAANO KUNG KELANGAN NILA KAMI MACONTACT IN AN EMERGENCY?!? NAIISIP NA NINYO YUN?!?!? MGA WALA KAYONG CONSENSYA!!” matud usab ni @pinoymommy.

Busa giawhag niini nga i share sa ubang PLDT customer ang ilang mga ngil-ad nga kasinatian sa telco aron mopamatuod nga dili isolated incident ang iyang kaso.

Ug dinhi mibuhos ang reklamo sa telecommunications company, gikan sa copy paste nga reply sa ilang mga message, lakip na usab sa mga nagubang linya nga dugay kaayong nahibalik.

Apan kadaghanan sa horror experience kabahin sa PLDT giingong walay specific nga date kung kanus-a mobalik ang ilang serbisyo.