Palpak na RFID scanner naging ‘scammer’

Bago ipilit ang isang bagay sa mga tao, siguruhing napag-isipan ito ng mabuti at sa halip na perwisyo ay ginhawa ang kalalabasan ng pagbabago.

Dito sa usapin ng cashless transactions sa paggamit ng expressways, minamadali ang mga motoristang magpakabit ng radio frequency identification (RFID) o hindi sila pararaanin sa expressways kahit pa may pambayad sila.

Ang Easytrip RFID ang nakakasakop sa NLEX, SCTEX, CAVITEX, CALAX at C5 Link, samantalang ang Autosweep RFID ay para naman sa SLEX, Skyway, NAIAX, TPLEX at MCX.

Dati na ang RFID. Lahat ng expressways natin ay pwedeng daanan ng may RFID o cash na pambayad. Ang gustong ipatupad ngayon ay iobliga ang lahat ng motoristang magpakabit ng RFID at tanggalin ang opsyong pagbabayad ng cash.

Magandang hangarin na gawing automated ang mga bagay-bagay dahil doon naman patungo ang lahat bunsod ng makabagong teknolohiya. Subalit kung sa halip na pasulong ay paatras ang nangyayari, may mali sa proseso at kinakailangang rebisahin ang plano.

Bakit ba gagawing cashless transactions ang pagdaan sa mga expressways? Upang mapabilis ang transaksyon at byahe ng mga tao. Wala nang kukuha ng pera sa wallet at magsusukli sa bayad. Babasahin na lang ang RFID pagdaan sa toll booth at babawasan ang load mo.

Sa huling anunsyong nabasa natin, halos 90% na raw ang may RFID.

Subalit sa halip na gumaan ang byahe sa expressways, naimbudo sa toll gates ang mga motorista. Humaba ang pila ng mga sasakyang may RFID dahil hindi mabasa ng scanner ang RFID. Atras-abante ang mga sasakyan para lang mabasa ng scanner ang kanilang RFID.

May mga reklamo namang hindi tama ang pagbasa ng scanner sa nakakargang load at may nangyayaring maling singil. Lahat ng ito ay nakakadagdag sa traffic sa toll plazas dahil pag nagkaproblema ay hindi aangat ang barandilya at walang tatakbong sasakyan.

Ang dapat na cashless at contactless na proseso ng RFID ay mangangailangan pa ngayon ng empleyado ng tollway upang resolbahin ang sitwasyon. Samantala, pahaba naman nang pahaba ang trapik sa likuran dahil walang makaraang sasakyan.

Sa linya naman ng cash booths na gusto nilang i-phaseout, ang dating mabagal at mahabang pila ay bumilis naman dahil pagkabayad at pagkakuha ng sukli ay nakaka-arangkada na ang motorista. Walang teknikal na problemang nararanasan.

Malinaw na may problema sa sistemang gustong ipatupad. Kailangang i-upgrade muna ang mga RFID scanners upang mawala ang mga problemang nararanasan.

Marami ang kumukwestyon sa nawawalang load ng kanilang RFID, may overcharging, double charging at hindi pagpapakita ng kanilang balanse tuwing dadaan sa toll booth.

Pati ang pag log in online sa RFID account upang ma-monitor ang iyong load ay problemado rin. Unang log in ay makikita mo ang balance, pag-refresh mo ay zero balance na agad.

Habang ginagawan ng solusyon ang mga iyan, bakit hindi status quo muna ang ipatupad? RFID sa mga meron na at cash naman sa mga wala pa.

Upang maengganyo ang mas maraming lumipat sa RFID, bigyan sila ng diskwento tuwing gagamitin ang RFID lane sa halip na cash lane. Sa ganyang paraan, unti-unti mong inaawat ang mga motoristang mag-cashless transaction.

Pero hindi dapat tanggalin ang cash lane at pilitin ang mga motoristang i-advance ang bayad sa pamamagitan ng RFID. Hindi lahat ng tao ay may sobrang pera na pwedeng itenggang load sa RFID sa matagal na panahon. Marami sa kanila ang hindi halos nagkakasya ang kinikita lalo ngayong may pandemya.