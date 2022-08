Palpak na laptop ng mga guro papalitan

Naniniwala ang Department of Education (DepEd) na puwede pa namang palitan at ayusin ang mga sira, mabagal at hindi na magamit na laptop na naibigay sa mga public school teacher na binili mula sa Department of Budget and Management-Procurement Service (PS-DBM).

Ayon kay DepEd Spokesperson Michael Poa, may listahan naman ng nabigyan ng laptop at doon umano i-evalute kung ano ang isyu nila sa laptop na kung saan aalamin kung kaya ito ng “quick fix” o ipadaan na lamang sa warranty provision kung talagang hindi na kaya.

“Kung talagang mabagal ‘yong computers and not up to par with what we wanted, ‘yang computers, as far as I understand, ay covered pa rin ng warranty,” ayon kay Poa. (Vick Aquino)