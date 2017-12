Palpak na contractors pinapasok ni Tugade sa DOTr

“Iniluwa na nga isusubo pa ulit?”

Ito ang himutok ni Puwersa ng Baya­ning Atleta (PBA) Party-list Rep. Jericho Nograles dahil matapos kasuhan ng plunder, pinahintulutan diumano ng Department of Transportation (DOTr) na makalahok sa bidding para sa mga bagong proyekto ng kagawaran ang dalawang kompanya na konektado sa dating maintenance provider ng Metro Rail Transit (MRT) Line 3.

Ibinunyag kahapon ng kongresista na matapos i-terminate ang maintenance contract ng Busan Universal Rail Inc. (BURI) sa MRT-3 ay naging kuwalipikado pa rin bilang mga bidder sa tatlong major projects ng DOTr ang Busan Transportation Corporation (BTC) at Edison Development and Construction (EDC).

“This is shocking! How can the Transportation Secretary Arthur Tugade allow this? Its basic common sense that Busan and Edison should have been blacklisted from joining any bidding for any government pro­ject especially projects of the DOTr,” pahayag ni Nograles.

Nabatid kay Nog­rales na ang EDC ay incorporator ng BURI at pagmamay-ari ni Elpidio Silvestre Uy, na nabigo umanong magdeklara sa Bureau of Internal Revenue ng ownership stake sa BURI. Habang ang BTC na isa pang incorporator ng BURI ay isang Korean company na nahaharap sa kasong plunder na isinampa ng DOTr.

Kabilang aniya sa mga proyekto na pinupuntiryang papelan ng mga nasabing kompanya ay ang pagpapalit ng mga riles ng MRT-3, pagsasaayos ng apat na tren ng Light Rail Transit-2 at ang pinakamalala umano ay ang pagi­ging lone bidder para sa maintenance contract ng LRT-2.

“Under Section 34.3.b.ii.a of Rule X of the Revised Implementing Rules and Regulations of Republic Act No. 9184 disqualifies any contractor with negative slippage of at least 15 percent in any one project or at least 10 percent of any two or more contracts.

How can the DOTr even consider qualifying Busan and Edison as bidders for its projects shortly after getting entangled in a scanda­lous contract for MRT 3? Anyone in his right mind would not even touch these two companies with a 10-foot pole under the present circumstances,” pagdidiin ni Nograles.

Ang mga opisyal ng BUSAN ay kasama sa mga dating opisyal ng nakaraang administrasyon na kinasuhan ng DOTr ng plunder dahil sa umano’y maanomalyang P3.8 billion maintenance contract ng MRT-3.