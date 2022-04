Palpak na balota ipinababalik sa konsulada

IPINABABALIK ng Philippine Embassy sa mga konsulada sa New Zealand ang mga balota na hindi umano kasama ang pangalan ng isang kandidato sa pagka-pangulo.

Sa isang advisory, sinabi ng Philippine Embassy sa New Zealand na kailangan nila ng patunay para maberipika kung totoo ang nasabing alegasyon upang agad silang makagawa ng hakbang.

Nauna nang sinabi ni Commisson on Elections (Comelec) commissioner George Garcia na fake news ang nasabing alegasyon. Iginiit niya na imposible itong mangyari dahil naka-serialize ang lahat ng ipinadadalang balota sa iba’t ibang bansa para sa May 9, 2022 elections.

“Anyone who claims they have received a ballot with an erasure/non-appearance of any of the entries is requested to return the entire ballot package to the embassy so that we can verify the claim. The embassy is coordinating with the COMELEC accordingly,” ayon sa embahada.

Tugon ito ng embahada sa reklamo ng isang Filipino sa New Zealand na wala sa listahan ang pangalan ni Vice President Leni Robredo sa hanay ng mga kandidato sa pagka-Presidente.

Iginiit naman ni Garcia na wala itong katotohanan dahil isang template lang ang ginamit para sa pagpapa-imprenta ng mga balota. Nagsimula ang overseas voting para sa Eleksiyon 2022 noong Abril 10 at magtatapos sa Mayo 9, 2022.