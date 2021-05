Sa kasamaang palad, lahat tayo ay maaaring magkaroon ng pagkakataong magkasakit. Nag-iiba ang kalagayan depende sa tindi ng karamdaman at sa lakas ng ating katawan. Ang paggaling ay hindi lang nakasalalay sa sarili, kundi sa mag doktor, paramedical personnel, at lalong lalo na sa suporta ng pamilya.

Dito pumapasok ang ang Palliative Care, isang specialty ito sa larangan ng medisina, na tumatalakay sa pagalaga at aruga ng isang may sakit, lalong lalo na kung makamandag ito. Prayoridad nito ang magbigay ng kaluwagan mula sa kirot at sakit dulot ng isang malubhang karamdaman. Hindi lamang pisikal ang tinutugon, kundi pati ang emosyonal, mental, pati ispiritwal ay tinutulungan din. Kadalasan nakakasama nila ay mga pasyenteng may kanser kaya napapaisip na din na may kanser sila. Bagamat ito ay madalas, hindi lang naman ang kanser ang tinutugon ng palliative care.

Lahat ng karamdaman na maaaring maging seryoso ang ikalalabasan tulad ng mga terminally ill, mga nagdialysis, chemotherapy, o radiation therapy, kasama na rin ang mayroong Covid19. Kasama din ang mga psychologically ill. Quality of life ang pakay nila.

Mayroong anim na elemento ang palliative care: sama-samang pagtutulungan; pagtugon sa mga sintomas, pati na ang kirot; pangkabuuang alaga o holistic care; mga staff na may aruga at kalinga; makabuluhan at makapanahong alaga; at paghahanda, hindi lang ng pasyente, kundi pati ng pamilya sa hinaharap.

Sa totoo lang, hindi dapat antayin na nasa terminal stage na ang may sakit bago makita ng palliative care specialist. Ang pinakamaganda ay oras na nadiagnose na may malubhang karamdaman, magkaroon na ng nakasubaybay na palliative care.

Hindi rin lang sa may malalang kundisyon sila mahalaga, kahit sa maga karamdaman na hindi malala ngunit may posibilidad na lumala, gaya ng Covid19, ay kailangan na din sila. Kaya nga ang home care ng mga asymptomatic at mild cases ng Covid19 ay tinawag din na palliative care.

Tatlong bagay ang kinakailangan sa paggaling ng isang may sakit. Ang malaman ang karamdaman mula sa mga doktor at spesyalista nang mabigyan ng nararapat na lunas. Hindi rin dapat mawala ang tulong at suporta ng pamilya at mga mahal sa buhay. Ika nga, “no man is an island”.

Hindi dapat mag-isa o solohin ang karamdaman. Malaking bagay ito sa psychological well-being ng isang may sakit. Higit sa lahat, ang mismong may karamdaman ang pinakamahalaga. Tanggapin na mayroong sakit at karamdaman nang mas matanggap ang mga lunas nito, at kung walang lunas man ay maayos na pagtanggap ng kahihinatnan.

Hanggang sa susunod! Keep healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing lingo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.