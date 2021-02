Palibhasa Lalake matikas

IPINAKITA ng Palibhasa Lalake ang tikas sa panalo sa Condition Race (16) na ginanap sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite Sabado ng gabi.

Kahit saan patakbuhin at mapahapon o gabi, hindi nagbabago ang performance ng future stakes race campaigner kaya kahit napagtulungan ay nakuha pa ring manalo.

Sinunggaban agad ng Palibhasa lalake ang unahan sa largahan sa pagbuliglig ni Stripe Of Pink, pero kalmado si former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year Jessie Guce. Si My Jopay naman ang nagpahirap kay Palibhasa Lalake kung saan napatungan ng una ang huli na ulo na lang ang lamang.

Habang nagkakapanabayan sa unahan sina Palibhasa Lalake at My Jopay rumatsada si Magtotobetsky kaya nagkadikit-dikit sa rektahan ang tatlong pero nanalo si Palibhasa Lalake ng may leeg lang ang pagitan sa nasegundong Magtotobetsky at kalahating kabayong abante sa terserong My Jopay.

Nagtala siya ng tiyempong 1 minuto at 30.4 segundo sa sa 1,400 meter race. (Elech Dawa)