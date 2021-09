Palay P10 na lang kada kilo

Sumadsad sa P10 kada kilo ang presyo ng palay kaugnay ng parating na panahon ng ani ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG).

Dagdag nito, wala umanong gana na mamili ng palay ang mga local miller para hindi sila malugi dahil sa dami ng mga imported rice na dumadating sa bansa. Ayon pa sa SINAG, bumagsak na sa P10 per kilo ang palay sa Mindoro samantalang nasa P13 per kilo ito sa Pampanga, Nueva Ecija at Laguna.

Binibili lang umano ng mga miller at trader ang palay sa halagang P12 o P13 kada kilo at ilang pa ang ibang mamili.

Sabi pa ni SINAG chair Rosendo So, “Siguradong babagsak pa ang presyo ng palay dahil magsisimula pa lamang ang bulto ng anihan in 1-2 weeks.”

Nanawagan ang SINAG sa Department of Agriculture (DA) na bilhin ang palay ng mga lokal na magsasaka sa P16 kada kilo kung basa at P19 per kilo naman kung tuyo.

Sa kuwenta ng SINAG, nasa P15 ang ginagastos ng mga magsasaka para makaani ng isang kilo ng palay. Ngayong nangangailangan ang mga magsasaka ng suporta mula sa pamahalaan, sinisingil ng grupo ang DA at ang economic team ng Malacañang. (Eileen Mencias)