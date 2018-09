Palay ng mga magsasaka sa Mindanao, bilhin pang-emergency

Muling nanawagan ang isang kongresista sa National Food Authority (NFA) Council na dagdagan ang halaga ng bibilhing palay.

Mula sa P17 iginiit ni Davao City Rep. Karlo Nograles, chairman ng House Committee on Appropriations na ipalo sa P22 ang presyo ng palay.

Binigyang-diin ng kongresista na dapat bilhin ang palay na aanihin ng mga magsasaka sa Mindanao nang sa ga­yon ay magkaroon ng sapat na stock ang NFA.

Sa ganitong diskarte aniya ay matitiyak na magkakaroon ng sapat na suplay at hindi tataas ang presyo ng bigas sa merkado.

“Napakabarat po ng presyo nitong NFA; there is no way farmers are going to sell their palay at P17. This has been at P17 since 2008, or for 10 years. We all know that since then, the prices of everything has gone up. Oil, seeds, fertilizer, and the like,” sabi ni Nograles.

Hindi na aniya makatotohanan ang kasalukuyang buying price kumpara sa production cost ng palay.

“Ang sinabi pa ng NFA Council ganito: Cong, ‘di bale kasi ang cost of producing palay naman eh P12 kaya kung P17 ang buying natin, may P5 pa daw na ginansya ‘yung ating mga magsasaka. Naniniwala ka ba diyan? Na P12 ang cost ng pag-produce ng palay,” giit nito.

Binanggit ng kongresista na sa gitna ng banta ng bagyong Ompong na salantain ang ani ng palay sa Luzon, naaa­yon na bumili ang NFA sa mga magsasakang taga-Mindanao.

“Ang problema natin, the economic team has directed the NFA to flood the market with this rice to help stabilize rices prices. But if the typhoon wipes out the crops in Luzon…and let’s hope it does not… will the NFA have rice left in its warehou­ses. This is why my reco­mmendation is for the NFA to increase its buyin­g price, match what is being offered by commerical rice traders, then corner the rice in areas like Mindanao; dun sila bumili so that the NFA will have enough rice stocks to help us weathe­r the typhoon and the national storm caused by surging rice prices,” mungkahi ni Nograles.