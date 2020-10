Palawan resort swak sa world Top 100 pasyalan

Napabilang ang Club Paradise resort sa Coron, Palawan sa Top 100 Sustainable Destinations list para sa mga turista sa iba’t ibang panig ng mundo.

Pinili ang nasabing resort ng Green Destinations, isang non-profit foundation na nakabase sa Netherland, at ng mga part nito. Layon umano ng ika-anim na Sustainable Top 100 competition na maipakita ang environmental sustainability at magagandang hakbang na ginagawa ng mga establisimyento sa iba’t ibang mga bansa.

Ang mga nagwaging kalahok ay pinili ayon sa kalidad, pagiging epektibo at mula sa mga Good Practice Story na sinumite ng mga kabilang na destinasyon.

Ibinahagi naman ng resort sa kanilang social media account ang kasiyahan sa pagtanggap ng pagkilala, “We are thrilled to be part of GreenDestinations Top 100 Sustainable Destinations of 2020! Discover 100 destinations making tourism as sustainable as possible!”

Ang nasabing resort ang tanging nagwagi na mula sa Pilipinas.