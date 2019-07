Palawan pang-8 sa 10 bansang dapat bisitahin sa Asya

Kinikilala ng travel website na Lonely Pla-net ang Palawan bilang pang-walo sa Top 10 best places to visit in the Asia Pacific.

Ayon sa Lonely Pla-net, kilala ang Palawan bilang Philippines’ last frontier na kung saan dinarayo ang tanyag na rock formations, white sand beaches ang mayamang marine life na partikular na makikita sa Coron, Palawan.

Ipinakilala din ng Lonely planet ang sikat na isla ng tinawag na “crown jewel” na El Nido at ang Port Baton na isang magandang lugar para sa mga backpackers.

Narito ang Top 10 best places na dapat bisitahin:

1. Margaret River and Southern WA, Australia

2. Shikoku, Japan

3. Bay of Islands and Northland, New Zealand

4. Singapore

5. The Cook Islands

6. Central Vietnam

7. Fiji

8. Palawan

9. Beijing, China

10. Cambodia

Sa kabila nito, na-ngunguna pa rin ang Margaret River. Ito ay isang maliit na baryo sa timog ng Perth sa Wes-tern Australia. Kilala ito sa craft breweries, boutiques at napapaligiran ng wines.

Sikat ang beaches at magandang mag-surf dahil makikita ang coast line ng karagatan habang makikita din ang Southern River sa City of Gosnells.Sumunod ang Shikoku sa Japan; Shikoku na makikita ang pilgrimage temples, at ang feudal Matsuyama Castle at Dogo Onsen. (Vick Aquino)