Palasyo wala mabalaka sa bahad sa Taiwan

Gipaabot ni Presidente Rodrigo Duterte ang awhag sa kagamhanan sa Taiwan nga ikonsiderar ang gipatuman nga ban sa ilang nasud nunut sa init nga isyu sa Coronavirus Disease-19 (COVID-19).

Matud ni Presidential Spokesman Salvador Panelo nga adunay gihangyo ug apela nga nadawat sila aron irekonsiderar ang nahimong desisyon sa kagamhanan nga kasamtangang i-ban ang pagbiyahe sa maong nasud.

“We will let you know of the request for reconsideration on the travel ban. There are requests, there are appeal for reconsideration and we will bring it to the attention of the President,” matud ni Panelo.

Wala mabalaka ang Palasyo sa hulga sa Taiwan nga mobawos tungod sa gihimong aksiyon sa kagamhanan nga travel ban sa maong nasud.

Gitataw ni Panelo nga gusto lang sa kagamhanan nga protektahan ang mga Pilipino sa posibilidad nga maapektuhan sa coronavirus nga miigo sa daghang nasud.

“The reason why we are effecting travel ban is because we are trying to protect our countrymen from being infected. So if there is no infection there, we will give it to the President,” dugang pa ni Panelo.

Gipasabot ang kalihim nga ang gipatuman nga travel ban sa Taiwan subay kini sa nahimong rekomendasyon sa Department of Health nga maluwas ang mga Pilipino sa posibleng kontaminasyon. (jess campos)