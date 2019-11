Palasyo tamang-duda sa ibubunyag ni Robredo sa drug war

INAKUSAHAN ng Malacañang si Vice President Leni Robredo na gumagawa ng multong ipanakot sa administrasyon kaya natatagalan itong ilabas ang aniya ay nadiskubreng impormasyon sa maiksing panahong naging co-chairman siya ng Inter-Agency Committee on Illegal Drugs (ICAD).

Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na kung talagang may nadiskubre ang Bise Presidente ay sana inilabas na ito agad sa halip na patagalin at tila gusto pang sabihin ang publiko.

Hindi maiwasan aniyang isipin na ginagawa pa lamang ang panakot ng Pangalawang Pangulo kaya hindi niya ito mailabas-labas kaagad.

“Kung totoong meron bakit ‘di niya inilabas noon pa? Dahil ba meron silang ginagawang multong nililikha nila? ‘Di ba kung meron kang natuklasan na masama, dapat inilabas mo na, ngayon kung gumagawa ka pang lang ng diumano’y natuklasan mo, eh it will really take time to craft. Matagal, masyadong ang tagal-tagal naman, ‘di ba?” ani Panelo.

Matatandaang matapos sibakin ni Pangulong Rodrigo Duterte si Vice President Robredo bilang drug czar ay inihayag nito na ilalahad nito sa publiko ang mga natuklasan umano nito sa pagiging co-chairman ng ICAD kaugnay sa drug war ng Duterte administration.

Sinabi ni Panelo na bilang opisyal ng gobyerno, hindi kailangang patagalin o maghintay ng tamang panahon para isiwalat kapag mayroong natuklasan na hindi maganda sa gobyerno.

“Ikaw ba, kung nandiyan ka sa loob ng gobyerno, head ka ng agency, natuklasan mo may iregularidad, you will keep your mouth shut? Of course not! Immediately may presscon, ‘I discovered this, Mr. President, this and that.’ Eh ilang araw na iyon tapos next week pa yata, ano ba iyan?,” dagdag pa ni Panelo. (Aileen Taliping)