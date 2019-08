Palasyo sa Urban Dictionary: Duterte tapat, matapang

Kinontra ng Malacañang ang inilabas na kahulugan ng ‘Duterte’ sa Urban Dictionary na ‘scam’, ‘traitor’ at low quality.

Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na mayroon silang sariling kahulugan ng Duterte na kabaligtaran ng nasa Urban Dictionary.

Ayon kay Panelo, ang ‘Duterte’ sa kanila ay tapat, hindi tiwali, may political will, matapang, hindi makasa­rili, walang itinatago at lahat ng magagandang bagay na kahalintulad nito.

“Urban Dictionary, sino bang may gawa non? Totoo ba ‘yon? If that dictionary definiton of Duterte refers to the President, then we have our own definition of the man which is exactly the opposite of what that dictio­nary gives. Duterte to us means ho­nest, incorruptible, politically willed person, courageous, selfless, honest, transpa­rent and all good things that come to and other synonymous term,” ani Panelo.

May hinala si Panelo na baka ang mga anti-Duterte ang gumawa ng kahulugan ng Duterte at isinumite sa Urban Dictionary.

Sinabi ng kalihim na sa ngayon ay wala pang magiging reaksiyon ang Palasyo sa inilabas ng Urban Dictionary dahil hindi naman sigurado kung ang tinutukoy na Duterte ay ang Presidente at pamilya nito, pero tatanungin niya si Pangulong Duterte kung ano ang magiging pananaw niya hinggil dito. (Aileen Taliping/Prince Golez)