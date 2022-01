Palasyo sa mga mayor: Lockdown agad ‘pag sumirit COVID

Pinaalalahanan ng Malacañang ang mga local government unit (LGU) na agad magpatupad ng granular lockdown sa kanilang mga nasasakupan kapag may biglang pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa kanilang mga nasasakupan.

Ito ang inihayag ng Palasyo matapos tumaas muli ang mga nagkakasakit at tinamaan ng COVID-19 bago magtapos ang Disyembre.

Sinabi ni acting Presidential Spokesman Karlo Nograles na binabantayan na ngayon ng LGUs ang sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan para matukoy kung may biglang pataas sa kaso ng mga tinatamaan ng COVID-19.

“Patuloy iyong pakiki¬pag-ugnayan at coordination natin with the LGUs – with the reminder sa mga LGUs na ‘pag tumama na po sa mga metric at ‘pag nakikita ninyo na po na may mga surge o pagtaas ng bilang ng COVID cases in your localities, imme-diately impose localized or granular lockdown sa mga areas po, mga barangay, purok, street level lockdown, house lockdown, residential lockdown kung kinakailangan,” ani Nograles.

Sinabi ng kalihim na mahalagang makontrol agad ang sitwasyon para hindi na maranasan muli ang nangyari noong buwan ng Agosto at Setyembre 2021 kung saan pumalo ng husto ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19.

Kapag nangyari aniya ito, sinabi ni Nograles na hindi mangingimi ang gobyerno na magpatupad muli ng mga paghihigpit at itaaas ang alert level system para mapigilan ang mas lalo pang pagkalat ng hawaan. (Aileen Taliping)