Palasyo sa mga atletang Pinoy: Hakot pa more ng ginto

Binati kahapon ng Malacañang ang mga atletang Pilipino na umungos sa kani-kanilang nilahukang sports sa Tokyo Olympics.

Ito ay matapos makarating sa Palasyo na ang boxer na si Nesthy Petecio ay nakatakdang lumaban para sa gintong medalya sa Martes.

Gayundin si Ernest John Obiena na kuwalipikado para sa men’s pole vault finals habang ang boxer na si Carlo Paalam ay sasabak din sa men’s flyweight quarterfinals, sa Agosto 3.

“We are one with the Filipino people in rejoicing the performance of our athletes in today’s schedule of games of the Tokyo Olympics,” pagmamalaki ni Presidential Spokesperson Harry Roque.

“We congratulate Nesthy Petecio in winning the women’s boxing featherweight semifinals of the Tokyo Olympics and securing a second Olympic medal for the Philippines; EJ Obiena for leaping into the finals of the Men’s Pole Vault; and Carlo Paalam for clinching a quarter finals ticket in the men’s boxing flyweight class,” dagdag ni Roque.

Ayon kay Roque, ang buong bansa ay nana¬nalangin para sa mga atletang Pinoy na nakikipaglaban sa Japan.

Umaasa si Roque na makukuha ng mga atleta ang medalyang ginto sa larangan ng kanilang nilahukan sports gaya ni Hidilyn Diaz na nakakuha ng gintong medalya sa weightlifting. (Juliet de Loza-Cudia)