Palasyo sa Kongreso: Batas vs quarantine pasaway bigatan

Nais ni Presidential Spokesman Harry Roque ng mas mabigat na parusa laban sa mga lumalabag sa community quarantine.

Sa harap ito ng marami pa ring pasaway at hindi sumusunod sa quarantine protocol na nagiging sanhi ng super-spreader ng COVID-19.

Sinabi ni Roque na bagama’t maaaring kasuhan ng reckless imprudence ang mga qua­rantine violator, wala namang kulong ito at kadalasan ay nauuwi lamang sa settlement ang kaso.

Dapat aniyang may mas mabigat na batas na magbibigay ng mabigat na parusa para matuto ng leksiyon ang mga pa­saway at matitigas ang ulo.

“I think there should be a higher penalty to be imposed on individuals who will be responsible for super-spreader events. Kapag ang kaso ay reckless imprudence, there is hardly any imprisonment and which is subject to, in fact, settlement,” ani Roque.

Dapat aniyang magkusa ang Kongreso at magpasa ng national quarantine law gaya ng ibang mga bansa na magpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga lalabag sa quarantine protocol.

“So I would prefer to see that Congress specifically enact a national quarantine law similar to what other countries have that would spell stiffer penalties for those in breach of quarantine protocols,” dagdag ni Roque. (Aileen Taliping)