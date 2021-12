Palasyo pumiyok sa presidential bet ni Duterte

Mayroong mga opsyon si Pangulong Rodrigo Duterte kung sino ang ikakampanya para sa 2022 presidential elections kapag tuluyan ngang umatras sa kanyang pagtakbo si Senador Bong Go.

“Hintayin na lang natin si Pangulo Duterte to make any announcements with regard to that,” pahayag ni acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Karlo Nograles sa isang virtual press briefing kahapon.

Aniya, nasa Pangulo kung kailan ibubunyag ang iendorso nitong kandidato sa pagka-pangulo matapos ipahayag ni Go ang pag-atras sa kanyang pagtakbo sa 2022 elections.

“Obviously, may mga options siya. It’s up to him to reveal his choices when the time comes,” sabi ni Nograles. (Prince Golez)