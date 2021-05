Palasyo pinabilisan COVID bakuna delivery

Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na agad ipamamahagi sa mga local government unit (LGU) sa sandaling dumating sa bansa ang mga bakuna kontra COVID-19.

Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang `Talk to the People’ bilang tugon sa reklamo ni Manila Mayor Isko Moreno na nababagalan sa pamamahagi ng COVID-19 vaccine ng national government.

“We will distribute the vaccines as fast as they come to out possession. Maghintay lang kayo because these things must be distributed immediately the fastest way that we can do,” anang Pangulo.

Kaya lamang aniya natagalan ang pamamahagi noong mga nakalipas na araw at linggo dahil kakaunti pa ang supply pero ngayong bultuhan na ang dumarating ay magiging mabilis na ang distribusyon ng mga bakuna.

“So iyon ang tandaan ninyo na mabilis na ang dating ngayon at mabilis na din ang bigay natin. It goes without saying na mabilis pagpasok, bilis din tayo magpalabas nito,” sabi ng Pangulo.

Subalit mahigpit ang bilin ng Pangulo sa mga LGU na para hindi ma-expire ang mga bakunang ibibigay sa kanila dapat maging mabilis din ang mga ito sa pagbabakuna.

“See to it that the mechanism, ‘yong infrastructure ninyo sa baba kailangan must be able to come up with the numbers required kasi itong mga bakuna may ano ito, may expiry date… It cannot be effective forever. The efficacy loses in a less period of time than other medications,” sabi ng Pangulo. (Aileen Taliping/Prince Golez)