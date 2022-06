Palasyo nirerespeto pagtabla ng CA sa mga Duterte appointee

Nirerespeto ng Malacañang ang aksiyon ng Commission on Appointments (CA) laban sa limang opisyal na hinirang ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Tugon ito ng Palasyo matapos ibinasura ng CA ang nominasyon nina Commission on Elections (Comelec) Chairman Saidamen Pangaruan, Civil Service Commission (CSC) Chairman Karlo Alexis Nograles at Commisison on Audit (COA) Chairperson Rizalina Justol at Comelec Commissioners George Garcia at Aimee Torrefranca-Neri.

Ang nominasyon ng limang opisyal ay na-by pass ng Komisyon dahil sa kawalan ng quorum.

Sinabi ni acting Presidential Spokesman Martin Andanar na kinikilala nila ang kapangyarihan at mandato ng CA at iginagalang nila ang naging desisyon ng komisyon. (Aileen Taliping)