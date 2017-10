Palasyo nanindigang walang EJK

Tweet on Twitter

Walang extra-judicial killings (EJK) sa bansa taliwas sa mga alegasyon sa gobyerno.

Ito ang binigyang –din ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar at iginiit na hindi kailanman iisponsoran ng gobyerno ang state killing at EJK dahil wala naman talagang ganitong nangyayari sa bansa.

Kaugnay nito ay pinayuhan ni Andanar ang mga pulis na gustong lumapit sa simbahan at magpahayag umano ng kanilang nalalaman sa EJK na maglabas ng pruweba para patunayan ang kanilang mga pahayag.

Una rito ay may mga lumabas na report na ilang pulis umano ang lumapit sa ilang opisyal ng Simbahang Katolika at nagsabing may mga nagaganap talagang patayan pero hindi naman lumalantad ang mga ito.