Palasyo nakiramay sa pagpanaw ni ex-Sec Alonto

By Aileen Taliping

NAGPAABOT nang pakikiramay ang Malacañang sa mga naulila ni Datu Abdul Khayr Dang-cal Alonto.

Si Alonto ay isang kilalang politiko at lingkod bayan sa Mindanao na nagsilbi sa iba’t ibang puwesto sa gobyerno.

Sa ipinalabas na statement ng Malacañang, sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na inilaan ng da-ting opisyal ang kanyang panahon at propesyon sa socioeconomic transformation ng Mindanao.

“The Palace expresses its deep sympathies and condolences to the family, friends, colleagues and loved ones of the late Secre tary Datu Abdul Khayr Alonto,” ani Panelo.

Pinasalamatan ng Malacañang ang na- ging serbisyo ni Alonto sa gobyerno at umaasang magsilbing inspirasyon sa mga lider ng gobyerno ang naging kontribu-syon nito sa pagbabago ng Mindanao mula sa “land of promise” patungo sa “land of fulfillment”.