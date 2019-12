Palasyo Naalarma sa Panalo Ng Marcos

IKINABAHALA ng Malacañang ang pagbasura sa P200 bilyong forfeiture case laban sa pamilya Marcos.

“Any government is concerned with the case filed by it against perceived transgressors of the law,” wika ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo sa media interview nitong Martes.

Nitong Lunes ay binasura ng Sandiganbayan ang P200 billion forfeiture case laban sa pamilya Marcos dahil sa kawalan umano ng sapat na ebidensiya.

Ayon sa Sandiganbayan, bulto ng documentary evidence na iprinisinta sa prosekusyon ay pawang mga photocopies na ang karamihan ay hindi na mabasa.

Ang nasabing kaso ay isinampa noong 1987 laban sa mag- asawang Ferdinand at Imelda Marcos at mga anak na sina Imee, Bongbong at IIrene.

Nais ng PCGG na marekober ang P200 billion na ill-gotten wealth ng pamilya, kabilang dito ang P976 million bank deposits sa Security Bank and Trust Company; P711M bank deposits sa Traders Royal Bank;P18 million residential property sa Leyte; P33 million sa agricultural land sa Leyte;P1.6 billion shares of stock sa PLDT; US$ 292 million foreign bank deposits; US$ 98 million investments sa Estados Unidos at United Kingdom; mga alahas at mga painting.

“On a final note, the Court acknowledges the atrocities committed during Martial Law under the Marcos regime and the ‘plunder’ committed on the country’s resources. However, absent sufficient evidence that may lead to the conclusion that the subject properties were indeed ill-gotten by the Marcoses,” ayon pa sa Sandiganbayan

Ito na ang ikalimang pagkakataon na natalo ang gobyerno sa kaso laban sa mga Marcos ngayong taon.

Sa kabuuan, 24 civil at forfeiture case na laban sa mga Marcos ang dinismis at 18 naman ang nakabinbin pa sa korte.

Sa kabila nito, nirerespeto naman ni Panelo ang naging desisyon ng anti-graft court.

“We never interfere with the decision of the court. The court will always decide on the basis of evidence.”

Sinabi pa ni Panelo na ipauubaya na lamang niya sa Solicitor General kung iaapela ang binasurang kaso sa mga Marcos.

Ilang beses nang sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na bilib siya sa abilidad ni dating Pangulong Ferdinand Marcos.

Sa kanyang administrasyon din lumabas ang desisyon ng Supreme Court para pahintulutan ang paglibing kay Marcos sa Libingan ng mga Bayani. (Prince Golez)