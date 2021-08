Palasyo, mga senador bakbakan sa pagkalkal ng korapsiyon

Binatikos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang senador na aniya ay pumuporma na para sa kanilang ambisyon sa susunod na eleksiyon sa pamamagitan ng mga ikinakasang imbestigasyon.

“Huwag ho kayong maniwala diyan sa mga imbestigasyon, imbestigasyon. Makita naman ninyo walang nangyayari puro lang `we will investigate, investigate’. It begins with a basher and it – matapos `yan a whiff,” sabi ng Pangulo.

“Pakinggan mo `yong mga ibang senador diyan, mayroon talagang masabi. After an investigation one or two or three days you’re hearing, wala na. Walang rekomendasyon, walang dinemanda, walang napreso. Puro postura lang, question, question,” dagdag ng Pangulo.

Samantala, kinontra ng ilang senador ang pahayag ni Pangulong Duterte laban sa kanila.

“Baka nakalimutan lang n’ya or misinformed s’ya. I will send him the Senate report on the [Committee] of the Whole investigation on PhilHealth,” sabi ni Senate President Vicente `Tito’ Sotto III.

Karamihan aniya sa mga appointed officer may mga nakabinbing kaso ngayon at sinibak dahil sa pag-iimbestiga ng Senado.

“As far as I know, the Ombudsman usually relies on Senate investigations and reports for their preliminary investigations,” ani Sotto.

Pinayuhan naman ni Senador Panfilo `Ping’ Lacson ang Pangulo na basahin at rebyuhin ang constitutional doctrine ng separation of power at ang system of checks and balance sa presidential form ng gobyerno.

“Filipinos should not believe him that nothing has come out of our Senate inquiries,” sabi ni Lacson.

Sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan na hindi naman magsasagawa ng imbestigasyon ang kapulungan kung walang reklamo o akusasyon.(Aileen Taliping/Prince Golez/Dindo Matining)