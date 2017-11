Palasyo masaya sa 3-day visit ni Trump

Nagpahayag ng kasiyahan ang Palasyo ng Malacañang sa anunsiyo ng White House na dinagdagan ni US President Donald Trump ng isang araw pa ang pagbisita nito sa Pilipinas kasabay ng 31st Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit.

“We’re actually staying an extra day in the Philippines,” pahayag ni Trump bago umalis sa Amerika noong Biyernes para sa kanyang marathon trip sa Asya.

Kinumpirma ito ng senior White House officials. Mananatili si Trump sa bansa mula Nobyembre 12 hanggang 14.

Ayon kay Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar, ina­asahang magiging produktibo at masaya ang pananatili sa bansa ni Trump.

“The Palace welcomes the announcement of the White House, that President Donald Trump would extend his stay in the Philippines to attend the East Asia Summit.

The President looks forward to engaging President Trump in the productive dialogue at the ASEAN-US commemorative summit… The Philippines is set to welcome all foreign leaders and to insure that they will experience the Filipino hospitality at its finest,” ayon kay Andanar.

Nabatid na hindi na­ging hadlang kay Trump ang kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Amerika at North Korea matapos nitong opisyal na simulan ang kaniyang Asia-Pacific trip kahapon.

Unang pinuntahan ni Trump, kasama si First Lady Melania Trump, ang Hawaii kung saan dadalo siya sa briefing ng US Pacific Command, gayundin ang pagbisita sa USS Arizona Memorial sa Pearl Harbor.

Inaasahang pupunta rin siya sa Japan, na susundan naman ng South Korea.

Sunod na magtutungo si Trump sa China, kung saan nakatakda itong makipagpulong kay Chinese President Xi Jin Ping, bago pumunta sa Vietnam para naman sa Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit.





Inaabangan ng marami ang nakatakdang pagkikita sa unang pagkakataon nina Trump at Pangulong Rodrigo Duterte.