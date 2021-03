Palasyo magbibigay ng panibagong ayuda

Pinakilos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Department of Finance (DOF) at Department of Budget and Management (DBM) upang maghanap ng pondo para sa posibleng bagong ayuda sa mga mahihirap na patuloy na nakararanas ng epekto ng COVID-19 pandemic.

Ito ang inihayag ni Senador Bong Go matapos nitong imungkahi na bigyan ng panibagong ayuda ang mga mahihirap na Pilipino dahil sa mataas na antas ng kagutumang nararanasan ngayon ng mga nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19.

Ayon kay Go, inatasan na ng Pangulo sina Finance Secretary Carlos Dominguez III at Budget Secretary Wendel Avisado para maghanap ng pondo.

“Nagbigay na po ng instruction ang Pangulo kay Secretary Dominguez at Secretary Avisado na hanapan, at ngayon pinag-aaralan na po nilang mabuti kung saan po nila makuha `yong pondo,” ani Go.

Umaasa ang senador na makakahanap agad ang economic manager ng gobyerno para maalalayan ang maraming Pinoy na dumaranas ngayon ng gutom dahil sa napakahabang lockdown sa bansa. (Aileen Taliping)