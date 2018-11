Palasyo lang Sison: Wala magluib ang Presidente sa PH-China oil deal

Gikataw-an lang sa Malacañang ang pamahayag ni Communist Party of the Philippines (CPP) founding chairman Jose Maria Sison nga nagluib o “treason” ang gisudlan nga kasabotan sa kagamhanan sa nadud sa China sa oil exploration deal.

Matud ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, nga posibleng wala pa nabasa ni Sison ang memorandum of understanding (MOU) tungod kay wala sa probisyon sa kasabutan nga maoy basehan ga nagluib sa nasud ang Presidente.

Matud niya nga usa lang kiji ka kasabutan sa mga buta g alang sa posibling oil and gas exploration sa China ug daghan pang proseso ang mosunod kung adunay maayong resulta sa oil exploration.

“Maybe he has not read the agreement signed. Its just an agreement to agree on certain things. There’s nothing there that will be a basis for any allegations of treason,” matud ni Panelo.

Gawas ni Sison nagpaabot usab sa dokumento ang mga oposisyong magbabalaod aron maklaro kung alkanse ba anag kagamhanan sa maong kasabutan.

Apan giklaro ni Panelo nha framework lang kini ug ang himoung basehanan alang sa negosasyon sa kasabutan sa Pilipinas ug China.

“It’s just a framework as correctly stated by the DFA. It will be the basis of negotiations, talking points and after that there will be an agreement between the two countries,” dugang pa ni Panelo.