Palasyo kinonsensiya mga rich sa virus bakuna

Kinondena ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga mayayamang bansa na nag-iimbak ng COVID-19 vaccine habang naghihintay naman na maambunan ang mahihirap na nasyon.

Sa kanyang pre-recorded speech para sa 76th United Nations (UN) General Assembly, ipinahayag ng Pangulo ang kanyang karaingan hinggil sa kapos na supply ng bakuna sa mga mahihirap na bansa.

“There is a man-made drought of vaccines ravaging poor countries. Rich countries hoard life-saving vaccines, while poor nations wait for trickles. They now talk of booster shots, while developing countries consider half-doses just to get by,” pahayag ng Pangulo.

Binigyang-diin nito na magpapatuloy pa ang pandemyang dulot ng COVID-19 hangga’t hindi nabibigyan lahat ng bansa ng bakuna laban dito.

“This is shocking beyond belief and must be condemned for what it is – a selfish act that can neither be justified rationally nor morally,” sabi pa ng Pangulo patungkol sa mga mayayamang bansa. (Prince Golez)