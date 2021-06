Palasyo kinalampag Kongreso sa tax, economic law

Umaasa si Pangulong Rodrigo Duterte na maaprubahan ng Kongreso ang mga natitirang panukalang batas na prayoridad ng kanyang administrasyon bago matapos ang termino nito.

Inihayag ito ng Pangulo sa ceremonial signing nitong Huwebes ng 16 na panukalang batas na inaprubahan ng Kongreso at isinumite sa Malacañang.

Kabilang aniya sa mga panukalang ito ay ang Package 3 at 4 ng Comprehensive Tax Reform Program at mga pag-amiyenda sa Retail Trade Liberalization Act, the Foreign Investments Act, and the Public Service Act.

Ayon kay Pangulong Duterte, magdudulot ng tunay na pagbabago ang mga nabanggit na panukala para sa Pilipinas. (Prince Golez)