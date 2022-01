Palasyo kinalampag BARMM kulelat sa COVID vaccine

Kailangang magpakita ng ehemplo ang mga lider sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) para mas maraming mahikayat na magpabakuna laban sa COVID-19.

Ito ang inihayag ni acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Karlo Nograles kasunod ng naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na mataas ang pag-aalinlangan ng mga tao sa BARMM na magpabakuna laban sa COVID dahil sa kanilang kultura at relihiyon.

Ayon kay Nograles, ang COVID vaccine ang makakapagligtas sa maraming mga Pilipino kaya dapat ay paigtingin ang pagpapaliwanag sa mga Muslim community sa bentahe ng pagpapabakuna para sa kanilang kalusugan at kaligtasan laban sa coronavirus.

“That really takes the convincing power ng ating mga local leaders sa BARMM. They really have to set an example to their constituents, they really have to drive the demand and push for a more increased vaccination in the BARMM area,” ani Nograles.

Wala naman aniyang naging kuwestiyon sa paggamit ng COVID vaccine sa mga Muslim country na kapitbahay ng Pilipinas kaya walang dahilan para tanggihan ito at ayawan ng mga mamamayan sa BARMM.

“This is a part of being halal certified and it being used in predominantly Muslim countries as well, we are not having any problems that we see in countries like Indonesia and Malaysia,even in Singapore and other predominantly Muslim countries then we see no reason it could not happen in the BARMM area,” dagdag ni Nograles. (Aileen Taliping)