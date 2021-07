Palasyo kay Peter Lim: ‘Di ka lulusot sa Interpol!

Walang lusot sa International Police (Interpol) ang suspected Cebu drug lord na si Peter Go Lim, sakali mang nakapuslit na ito palabas ng Pilipinas.

Ito ang inihayag ni Presidential Spokesman Harry Roque kasunod ng ulat na wala na umano sa bansa si Lim.

Sinabi ng kalihim na wala silang kumpirmasyon na nakalabas na si Lim sa Pilipinas at wala aniyang record ang Bureau of Immigration (BI) na nakaalis na ng bansa ang hinihinalang drug lord.

“Wala pa pong kumpirmasyon po ‘yan dahil ang sabi ng Department of Justice (DOJ) na under po ang Immigration ay wala pa silang record na nakalabas si Peter Lim. Pero nonetheless eh nasa watchlist naman po ng Interpol na itong si Peter Lim,” ani Roque.

Ipinauubaya na ng Palasyo sa DOJ ang mga susunod na hakbang sakaling makumpirmang nakapuslit na si Lim palabas ng Pilipinas.

Maaari aniyang kanselahin ang pasaporte ng wanted na lalaki at tiyak na magpapalabas ng alarma laban sa kanya kahit saang bansa man siya nagtatago ngayon.

“I’m sure gagawa ng hakbang ang DOJ to cancel his passport and to make sure that… because he has no travel documentation, that wherever he may be, kung abroad man siya, eh maalerto ‘yong mga receiving state kung nasaan man siya.”

Matatandaang humarap pa si Lim kay Pangulong Rodrigo Duterte noong kainitan ng drug war at itinangging sangkot siya sa illegal drug trade.

Gayunman, hindi na umano makita at ma-trace ng mga awtoridad kung nasaan na ngayon si Lim. (Aileen Taliping)