Palasyo kay Pacquiao: Hindi joke maging Presidente

Pinayuhan ni Presidential Spokesman Harry Roque si Senador Manny Pacquiao na magdasal mabuti kaugnay sa plano nitong kumandidato sa pagka-Presidente sa 2022.

Ang pahayag ay ginawa ni Roque sa kanyang dinaluhang online forum ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry nitong Miyerkoles.

Sinabi ni Roque na hindi biro ang maging Presidente ng bansa kaya dapat na magdasal mabuti.

“Sabi ko nga kay Manny pray very hard for this kasi being president is no joke,” ani Roque.

Sinabi ng kalihim na ang dapat maging susunod na Presidente ay mayroong napatunayang kakayahan na patakbuhin ang bansa.

“You really need pro­ven competence go become a president,” dagdag ni Roque.

Si Pacquiao ay kapartido ni Pangulong Rodrigo Duterte sa PDP-Laban at isa sa unang tumutol matapos palutangin ang Go-Duterte tandem na ang minamanok ay si Senador Bong Go bilang Presidente at si Pangulong Duterte sa pagka-Bise Presidente.

Mababa rin ang rating ni Pacquiao sa survey ng Pulse Asia sa listahan ng mga posibleng kumandidato sa pagka-Pangulo sa 2022. (Aileen Taliping)