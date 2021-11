Palasyo kay Isko: Respeto na lang sa proseso

Sinagot ng Malacañang ang paninindigan ni Manila Mayor Isko Moreno sa kautusang alisin na ang paggamit ng face shield dahil may kapangyarihan aniya ang local executives na gamitin ang kanilang mandato.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na kinikilala ng Palasyo ang kapangyarihan ni Moreno bilang alkalde dahil lahat ng lokal na pamahalaan ay kabahagi ng executive branch.

Pero ang punto aniya nito na kapag nagkanya-kanya at gumawa ng sariling patakaran ay mawawala ang ulimate executive power na ipinapatupad ng presidente ng bansa.

“Lahat naman po ng lokal na pamahalaan ay kabahagi ng executive branch of government. Kung ayaw niya talaga sumunod, siguro pagpapakita lang ng respeto sa proseso dahil pinakikinggan naman ang boses ng lahat,” ani Roque.

Kaugnay naman sa hamon ni Mayor Isko na kasuhan siya sa Ombudsman kaugnay sa naging aksiyon nito, sinabi ni Roque na bahala na ang Department of Interior and Local Government na umaksiyon dito.

Nauna nang nanindigan si Isko na ipatutupad niya sa Maynila ang no face shield policy.

“If they are not happy, they can go to court and ask for declaratory relief. But our decision will stay,” giit ni Moreno.

Ayon kay Moreno, nirerespeto niya ang opinyon ni Roque pero wala umanong kontrol si Pangulong Duterte sa local executives sa ilalim ng Local Government Code. (Aileen Taliping/Juliet de Loza-Cudia)