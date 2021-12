Palasyo humingi ng dasal para sa mga binagyo

Nanawagan kahapon ang Malacañang sa publiko na ipagdasal ang mga biktima ng bagyong ‘Odette’ na kumilit sa buhay na higit 70, pagkasugat ng marami at paglikas ng libo-libo sa Visayas at Mindanao.

Sa inilabas na pahayag kahapon ni acting Presidential Spokesperson and Cabinet Secretary Karlo Nograles umaasa itong gumaling agad ang mga sugatan sa bagyo.

“As the whole government acts with dispatch to assist typhoon-affected areas and residents, we call on everyone to pray for those who perished, those who are still missing, and those who got injured for their swift recovery,” ayon sa Palace official.

Umapela rin ang opisyal sa taumbayan na ma¬ging kind and compassionate sa ganitong sitwasyon.

“Let us all extend kindness, generosity and compassion to our kababayans who are in need,” dagdag nito. (Prince Golez)