Palasyo: Federal constitution makalusot

Positibo ang pagtuo sa Malacañang nga makakalusot ang bag-ong gisugyot nga Konstitusyon sa sunod nga tuig taliwala sa pamahayag sa ubang senador nga dili kini malakip sa ilang prayoridad.

Matud ni Presidential Spokesman Harry Roque nga wala kawad-i ug paglaum ang Presidente tungod kay nahan-ay na ang nawawalan ng pag-asa ang posisyon sa pagkanaug sa sa puwesto sa higayon nga maratipikahan sa kongreso ang bag-ong Konstitusyon.

“We remain optimistic. And the President has said na nga na if it is finally ratified by the people then he will step down. And he is hoping that both the Consultative Committee and Congress will adapt his suggestion calling for a transitory provision providing that the transition leader will be an elected post,” matud ni Roque.

Matud ni Roque nga maayo ang relasyon sa Malacañang sa mga senador busa makatabang kini sa gitinguhang charter change.