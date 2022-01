Palasyo dinepensa NCR taas-alerto

Binigyang-katuwiran ng Malacañang ang pagtataas ng alerto sa Metro Manila dahil sa kondisyon ng COVID-19.

Sinabi ni acting Presidential Spokesman Karlo Nograles na walang pagpipilian ang Malacañang kundi magtaas ng alerto mula alert level 2 patugong alert level 3 sa Metro Manila dahil sa biglang pagtaas ng kaso ng COVID-19.

Mula aniya sa 300 COVID cases sa mga unang linggo ng Disyembre ay tumaas ito ng tumaas hanggang umabot ng tatlong libo at sa record na naitala nitong January 2,2022 ay nasa 21,200 na ang aktibong kaso dahil są 4,600 na mga bagong kaso.

“Tumama talaga sa mga parameters, for alert level 3, so, no choice talaga tayo. If you look at the numbers right now nakikita natin iyong positivity rate tumataas and the positivity rate translates to more cases ‘no,” ani Nograles.

Bagama’t nauna aniya nitong inihayag sa alert level 2 pa rin ang National Capital Region mula January 1-15, 2022, kinakailangan nila itong itaaas dahil sa biglang pagsirit ng mga kaso ng COVID-19. (Aileen Taliping)