Palasyo ‘di na nagulat Mga Pinoy maliit ang tiwala sa China

Hindi na ikinagulat ng Malacañang ang resulta ng Social Weather Stations (SWS) survey kung saan pinakakulelat ang China sa mga bansang pinagkatitiwalaan ng mga Pilipino.

Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na naiintindihan nila kung mababa ang tiwala ng mga Pinoy sa China dahil na rin sa mainit na isyu sa West Philippine Sea.

Hindi aniya ipipilit ng Palasyo na baguhin ng mga Pinoy ang sentimi­yento sa China, bagkus ay igagalang ang pananaw ng mga ito.

“The result of the survey conducted from September 27-30 are understandable given the conflicting positions of China and our country relative to the West Philippine Sea,” ani Panelo.

Naniniwala ang Palasyo na balang araw ay makikita rin ng mga Pilipino ang mga bunga ng mga nagawa at naitulong ng China sa bansa sa pamamagitan ng independent policy ni Pangulong Rodrigo Duterte para mabawasan o kung hindi ay ganap na maalis ang kahirapan sa bansa.

“It is our belief, however, that China, like any other country will be eventually appreciated by the Filipinos by reason of the President’s independent policy which has resulted in significant benefits favorable to the Philippines,” dagdag pa ni Panelo.

Batay sa third quarter SWS survey, nakakuha ang China ng -33 trust rating at pinakakulelat na bansang pinagkatitiwalaan ng mga Pinoy. (Aileen Taliping)