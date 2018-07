Palasyo ‘di kabado sa mga kontra, federal constitution mailulusot

Positibo ang paniniwala ng Malacañang na makakalusot ang bagong binalangkas na Konstitusyon sa susunod na taon sa kabila ng pahayag ng ilang senador na hindi ito kasali sa kanilang prayoridad.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na hindi nawawalan ng pag-asa ang Pa­ngulo dahil inilatag n­aman nito ang posisyon na babab­a sa puwesto sa sanda­ling maratipikahan ng Kongre­so ang bagong Konstitusyon.

Umaasa aniya ang Presidente na tatanggapin ng Kongreso at ng Consultative Committe­e ang kanyang mungkahi na magkaroon ng transitory provision para maghalal ng bagong Presidente.

“We remain optimistic. And the President has said na nga na if it is finally ratified by the people then he will step down. And he is hoping that both the Consultative Committee and Congress will adapt his suggestion calling for a transitory provision providing that the transition leader will be an elected post,” ani Roque.

Naniniwala ang kalihim na sapat ang kaal­yado ng Pangulo sa se­nado para kumbinsihin ang ibang kasamahan na bigyan ng pagkaka­taon ang charter change.

Sinabi ni Roque na maganda ang relasyon ng Malacañang sa marami sa mga senador kaya’t makakatulong ang mga ito para sa isinisulong na charter change.