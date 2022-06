Palasyo bilib sa diskarte vs COVID

Ikinagalak ng Malacañang ang positibong resulta ng first quarter survey ng Social Weather Stations (SWS) hinggil sa kalidad ng buhay ng mga Pilipino.

Sa inilabas na pahayag ni acting Presidential Spokesperson Martin Andanar, natutuwa ang Malacañang na gumanda ang buhay ng mga Pilipino ngayong taon kumpara noong 2021.

“We note the latest Social Weather Stations (SWS) Survey showing 32% of adult Filipino respondents thought their lives had gotten better off in April 2022 compared to 24% who had the same sentiment in December 2021,” ani Andanar.

Aniya, patunay lamang ito na gumagana ang mga ginagawang pagtugon ng gobyerno sa pandemya sa pamamagitan ng pagbalanse sa ekonomiya at kalusugan ng mga Pilipino.

Isa aniyang patunay ang SWS survey na patungo na ang bansa sa pagbangon ng ekonomiya mula sa matinding pagkalugmok sa nakalipas na dalawang taon habang pinapanatili ang pag-iingat ng mga tao sa banta ng COVID variants. (Aileen Taliping/Prince Golez)