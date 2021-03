Palasyo aminado, priority list nilabag DILG USEC, MMDA exec siningit sa bakuna

DINEPENSAHAN ng Malacañang ang pagpapabakuna ng dalawang opis­yal ng ehekutibo na hindi kasama sa prayoridad ng dapat na mabigyan ng bakuna.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ‘in good faith’ ang pagpapabakuna nina Department of Interior and Local Government (DILG) Undersecretary Jonathan Malaya at Metropolitan Manila Development Aurhority (MMDA) chief of staff Michael Salalima sa layuning mapataas ang kumpiyansa ng publiko sa bakuna.

Hindi aniya sila nakipag-unahan para makatanggap ng bakuna, bagkus ay hinikayat ang dalawa ng mga opisyal sa Pasay City General Hospital.

“They were prompted by the officials of Pasay City General Hospital to be vaccinated. Sila ay tinanong para mapataas ang kumpiyansa ng taong-bayan. The two thought naman in good faith, thought that they were doing the nation a service by having themselves vavccinated,” ani Roque.

Batid aniya ng mga doktor at mga opisyal na mababa ang kumpiyansa ng publiko sa bakuna kaya pumayag na sina Malaya at Salalima.

Sinabi ni Roque na nakausap niya si Malaya, at inamin nito na hindi niya alam na hindi pala na-approve ang kahilingan na magpabakuna ang mga opis­yal ng gobyerno para madagdagan ang kumpiyansa ng mga Pilipino na magpabakuna laban sa COVID-19.

Inamin ni Roque na hindi maayos na naipaabot sa ibang opisyal ng gobyerno ang desisyon ng National Immunization Technical Advisory Group (NITAG) na ang pinayagan lamang magpabakuna ay sina vaccine czar Secretary Carlito Galvez, Secretary Vince Dizon at MMDA Chairman Benhur Abalos.

“‘Yong desisyon ng NITAG na huwag nang bakunahan ang iba pa beyond Galvez, Dizon and Chairman Abalos was not really disseminated properly. So ang buong akala nila, they were doing the country a service by having themselves vaccinated,” dagdag ni Roque.

Maganda aniya ang intensiyon nina Malaya at Salalima subalit hindi alam na ipinagbawal na ng NITAG na magpabakuna ang iba pang opisyal ng gobyerno na hindi kasali sa priority list ng bakuna.

Samantala, nagbabala ang World Health Organization (WHO) na nanga­nganib mawala sa Pilipinas ang milyon-milyong doses ng COVID-19 vaccine mula sa COVAX facility kung mabibigo ang administrasyong Duterte na sumunod sa itinakdang prayoridad ng pagbabakuna

Ayon kay WHO representative to the Philippines, Dr. Rabinda Abeyasinghe, kulang pa ang supply ng bakuna para sa pandaigdigang pangangailangan kaya’t pinaprayoridad ang mga medical frontliner at mga sektor na madaling tamaan ng virus.

“We urge the Department of Health and all partners engaged in the rollout of the vaccines to follow these prioritizations, so we don’t impact and jeopardize future deliveries of vaccines through the COVAX facility to the Philippines,” pahayag ng WHO official sa isang press briefing. (Aileen Taliping/Mia Billones)